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В 2021 году Москва закупит еще 400 электробусов

За 2,5 года электротранспорт перевез уже порядка 70 млн пассажиров
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москва планирует закупить еще 400 электробусов

Москва планирует закупить еще 400 электробусов

Фото: Павел КЛОКОВ

В 2021 году Москва закупит 400 новых электробусов. Этот вид транспорта отлично справился со столичными морозами, которые пришли в город в январе, и заслуживает доверия.

Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев рассказал, что справиться с температурными перепадами элетротранспорту помогли литий-титанатные батареи.

«Благодаря данной системе электробус может работать в оптимальных режимах при любых погодных условиях. Система термостатирования является инновационной разработкой, которая при температуре окружающей среды ниже нуля подогревает батарею, а выше 30 градусов производит ее охлаждение», - цитирует эксперта РИАМО.

Напомним, переход на электротранспорт Москва начала два года назад. За это время в столице появилось порядка 600 электроавтобусов. На сегодняшний день этот вид транспорта работает на 42 городских маршрутах, и с момента своего появления перевез уже порядка 70 миллионов пассажиров.