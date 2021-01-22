В МЧС предупредили москвичей о тумане и гололедице

Москвичей предупредили о тумане и гололедице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 22 января, в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-800 метров. Также на дорогах возможна гололедица. Об этом предупредили жителей города сотрудники МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 22 января местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–800 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица», - приводит сообщение МЧС Москва 24.

В ведомстве также обратились к водителям с рекомендацией снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию, чтобы снизить риск ДТП на дорогах.

Пешеходам в такую погоду спасатели рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами.

Добавим, в Московской области из-за снегопада дорожные службы были переведены в режим повышенной готовности. На борьбу со снегом вышли около 2,9 тысячи рабочих и порядка двух тысяч единиц спецтехники. За минувшие сутки им удалось очистить порядка 31 тысячи километров дорог, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».