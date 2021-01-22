Барщевский: Создание угрозы массового заболевания людей уголовно наказуемо

Организация массовых мероприятий во время пандемии может привести к вспышке заболеваемости и тем самым повлечь за собой уголовную ответственность. По словам представителя правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ Михаила Барщевского, организаторы таких массовых акций могут быть привлечены по уголовной статье.

- Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них, - сообщил Михаил Барщевский в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Под массовыми мероприятиями заслуженный юрист России подразумевает в том числе и митинги. Барщевский посоветовал горожанам, желающим присоединиться к массовым акциям, выходить не на улицы, а на балконы домов.

- Я мог бы посоветовать организаторам таких митингов, чтобы люди выходили на балконы. Потому что если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, - подчеркнул Барщевский.

Статья 236 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, в результате которых возникло массовое заболевание или отравление людей. В случае, если подобные действия повлекут за собой смерть человека по неосторожности, срок составит от трех до пяти лет. Если погибнут два или более человека - от пяти до семи лет.