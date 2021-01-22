Генпрокуратура напомнила об ответственности за призывы к участию в акции 23 января

Генпрокуратура России вновь предупредила об ответственности за распространение призывов участвовать в массовых акциях 23 января. В соцсетях распространяется информация о проведении в субботу в столице несогласованных митингов, которые являются незаконными.

- В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых публичных мероприятиях 23 января текущего года, организуемых с грубым нарушением закона, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий, - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры России.

В ведомстве особо подчеркнули, что предупреждают как физических, так и юридических лиц об ответственности за распространение приглашений участвовать в митингах. Подобные призывы являются административным правонарушением и могут быть наказаны соответствующими мерами вплоть до административного ареста. Если во время несанкционированных митингов будут замечены попытки применить насилие и нарушить правопорядок, виновные будут задержаны в соответствии со статьей 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

- Особо хотим отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовывать состав преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151-2 УК РФ. Таким образом, лица, призывающие к участию в незаконных массовых акциях, могут быть привлечены к уголовной ответственности, - сообщается в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что в соцсетях запустили хештег #ДетиВнеПолитики. Его публикуют родители несовершеннолетних детей и все неравнодушные граждане, не желающие, чтобы подростков вовлекали в незаконные марши и использовали их в своих политических целях. Хештег был создан, чтобы обезопасить детей в связи с призывами присоединиться к несанкционированным акциям в субботу 23 января.

О том, что призывы участвовать в несогласованных акциях являются нарушением закона, высказался полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский. Он напомнил, что за организацию массовых акций во время пандемии коронавируса предусмотрено уголовное наказание. Массовые мероприятия опасны для здоровья людей, и приглашения на митинги в такое время несут угрозу для горожан. Распространители призывов участвовать в акциях могут быть привлечены к ответственности по статье 236 УК РФ. Она предусматривает наказание за организацию массовых мероприятий, причинивших вред здоровью и жизни людей.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой также подчеркнул, что у силовых структур есть законные основания привлечь к ответственности лиц, призывающих людей в соцсетях принять участие в несанкционированных мероприятиях.

- Уже на сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу, - сообщил Александр Горовой на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве. - Когда некоторые «квази-политики» через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений.