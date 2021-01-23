На Пушкинской площади начались провокации против полиции

В Москве на Пушкинской площади в ходе несанкционированного митинга начались провокации в отношении сотрудников полиции. Участники незаконной акции пытаются спровоцировать представителей правоохранительных органов, следящих за безопасностью жителей города, сообщают корреспонденты, следящие за развитием событий.

Накануне несанкционированных митингов московские власти, полиция и прокуратура призывали горожан не принимать участие в несогласованных мероприятиях, а также неоднократно предупреждали организаторов и возможных участников о необходимости соблюдать порядок на улицах города и не нарушать закон.

Ранее Генеральная прокуратура РФ выступила с требованием блокировать в социальных сетях призывы собраться на несогласованные митинги.

Представители МВД РФ заявили, что каждый случай нарушения порядка и провокационных действий в адрес сотрудников полиции во время незаконных акций будет расследован.

- МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку, - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.