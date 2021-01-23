Депздрав подсчитал количество больных COVID-19 на Пушкинской

В несогласованной акции на Пушкинской площади приняли участие 19 человек, зараженных коронавирусом. Установить, что больные COVID-19 горожане нарушили условия карантина, помогло приложение «Социальный мониторинг». Как сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы, пациенты с коронавирусом могут заразить остальных участников несанкционированного митинга. Депздрав зафиксировал факты нарушения обязательной самоизоляции.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева предупредила, что проведение массовых акций может привести к вспышке заболеваемости COVID-19.

- Мы очень боимся, что вся ситуация и та стабилизация, которую мы достигли, может откатиться назад из-за массовых акций. У нас режим повышенной готовности не снят. И все массовые мероприятия запрещены, – заявила Елена Андреева.

По ее словам, массовые акции в разгар пандемии несут большую угрозу для здоровья и безопасности москвичей. Елена Андреева напомнила, что среди всех установленных случаев COVID-19 в Москве 39% были у бессимптомных пациентов. Глава московского Роспотребнадзора рассказала, что добиться снижения заболеваемости коронавирусом в столице удалось за счет новогодних праздников и каникул, а также того, что многие москвичи уезжали на время Нового года.

О том, что призывы участвовать в несогласованных акциях являются нарушением закона, ранее предупредил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский. Он напомнил, что за организацию массовых акций во время пандемии коронавируса предусмотрено уголовное наказание. Массовые мероприятия опасны для здоровья людей, и приглашения на митинги в такое время несут угрозу для горожан. Распространители призывов участвовать в акциях могут быть привлечены к ответственности по статье 236 УК РФ. Она предусматривает наказание за организацию массовых мероприятий, причинивших вред здоровью и жизни людей.

- Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них, - подчеркнул Барщевский.

Юрист посоветовал людям, желающим принять участие в массовых акциях, выходить не на улицы, а на балконы.

- Потому что если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, - прокомментировал юрист.

Статья. 236 УК РФ предусматривает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Если нарушение повлекло за собой заболевание или массовое отравление людей либо же создало угрозу для этого, виновные могут быть наказаны лишением свободы на срок до двух лет. Если нарушения стали причиной смерти человека по неосторожности, срок лишения свободы увеличивается от трех до пяти лет. Если после таких действий умерли два или более человека, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.