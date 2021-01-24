Депздрав: В больницах Москвы нет пострадавших в ходе незаконных акций 23 января

В больницах столицы нет ни одного пострадавшего во время несанкционированных митингов, прошедших в городе 23 января. Как сообщает московский Департамент здравоохранения, всем обратившимся после акции к врачам пациентам была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация никому из обратившихся к медикам людей не потребовалась.

- 23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет, - уточняется в сообщении Департамента здравоохранения.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева предупредила, что проведение массовых акций может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке и привести к вспышке заболеваемости вирусом COVID-19.

- Мы очень боимся, что вся ситуация и та стабилизация, которую мы достигли, может откатиться назад из-за массовых акций. У нас режим повышенной готовности не снят. И все массовые мероприятия запрещены, – заявила Елена Андреева.

По ее словам, массовые акции в разгар пандемии несут большую угрозу для здоровья и безопасности москвичей. Елена Андреева напомнила, что среди всех установленных случаев COVID-19 в Москве 39% были у бессимптомных пациентов. Глава московского Роспотребнадзора рассказала, что добиться снижения заболеваемости коронавирусом в столице за последние дни удалось за счет новогодних праздников и каникул, а также потому что многие москвичи уезжали из города на время Нового года.

Как было установлено с помощью приложения «Социальный мониторинг», на незаконный митинг на Пушкинской площади 23 января пришли 19 человек, больных коронавирусной инфекцией. Эти люди нарушили предписанный им карантин и режим обязательной самоизоляции, поставив под угрозу здоровье других людей.

Департамент здравоохранения Москвы напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики во время пандемии COVID-19.

- Если вы почувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, - предупреждают медики.