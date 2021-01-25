Татьянин день в этом году стал самым теплым за последние 140 лет

Татьянин день в Москве стал самым теплым за последние 140 лет Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 25 января, температура воздуха в Москве на главной городской метеостанции (ВДНХ) к утру прогрелась до +3,8, побив, таким образом, рекорд 2002 года. В результате, Татьянин день в 2021 году стал самым теплым за последние 140 лет.

«В 04:00 25 января температура воздуха на ВДНХ достигла +3,8 градуса. А это значит, что пал прежний максимум для 25 января, который составлял +3,6 градуса и принадлежал 2002 году», - цитирует сообщение метеорологов Москва 24.

Также синоптики не исключают, что 25 января может стать самым теплым днем этой зимы. Хотя ранее по прогнозам, температура воздуха в этот день должна была подняться не более чем до трех градусов. Также в понедельник ожидаются небольшие осадки и юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду, передает телеканал «360».

Как отмечают специалисты, после сильных морозов в Москву пришла оттепель, и теперь дневная температура в столичном регионе превышает климатическую норму на 10-11 градусов.