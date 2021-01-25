Число безработных в Москве сократилось на треть в декабре

В Москве снизилось число безработных Фото: Иван ВИСЛОВ

В декабре 2020 года число безработных в Москве сократилось на 34%. По сравнению с октябрем 2020 года уровень безработицы и вовсе снизился в два раза.

«Количество официально зарегистрированных безработных в Москве активно снижается третий месяц подряд. Только за один последний месяц 2020 года этот показатель в Москве снизился более чем на треть — на 34%. В целом с начала октября число безработных граждан уменьшилось в Москве в два раза, что отражает динамику восстановления экономики города», — цитирует заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова РИАМО.

По словам заммэра, 29 декабря уровень зарегистрированных безработных граждан в городе составлял 1,3%.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что после отмены ограничений на фоне пандемии службы занятости стали активно заниматься поиском новой работы, для тех, кто лишился заработка. Она отметила, что развитие сотрудничества профильной службы с бизнес сообществом помогло существенно увеличить число предлагаемых вакансий, передает Москва 24.