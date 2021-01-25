В европейскую часть России возвращаются морозы

Москвичей предупредили о похолодании Фото: Олег УКЛАДОВ

В центральной области европейской части России держится аномально теплая погода, Сейчас температура в регионе превышает климатическую норму на целых 10 градусов. Однако уже к концу недели ситуация начнет выравниваться, в Москву и Подмосковье придет похолодание, правда, пока небольшое.

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, если в понедельник, 25 января в столичном регионе ожидается от -1 до +4 и снег с дождем, то уже к выходным дневная температура опустится до -5, а ночная – до -9 градусов. В связи с этим специалист предупредила о сильной гололедице, передает «Российская газета».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова озвучила аналогичный прогноз и сообщила, что на предстоящей неделе выпадет немало осадков.

«Что касается осадков, к нам подойдёт следующий циклон, он принесет 27 января осадки в снежной фазе, это может быть мокрый снег и снег, 28 января это будет уже уверенно снег... И в последующие дни будет усиливаться морозец», - цитирует специалиста RT.