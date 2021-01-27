Собянин возобновил работу баров и ночных клубов в обычном режиме

Московские бары, кафе, рестораны, клубы и боулинги возобновляют работу в ночное время. Мэр Москвы Сергей Собянин вновь разрешил развлекательным заведениям столицы обслуживать клиентов в обычном графике. Об этом мэр города сообщил в своем блоге на персональном сайте.

- С сегодняшнего дня, 27 января 2021 года отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений, - написал Сергей Собянин.

При этом мэр Москвы подчеркнул, что все эти заведения обязаны выполнять установленные Роспотребнадзором требования по социальному дистанцированию посетителей и специальной рассадке клиентов. Предприятия индустрии развлечений и общепита также будут соблюдать все необходимые санитарные меры, введенные из-за пандемии COVID-19.

По словам Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе продолжает улучшаться. На прошлой неделе число новых случаев заболеваемости не превышало две-три тысячи в день. Количество пациентов, проходящих лечение в стационарах, уменьшилось еще на тысячу человек. Впервые с июня 2020 года в ковидных госпиталях свободно более половины коек.

- Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка, - отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы сообщил, что сроки снятия других ограничений будут сообщаться дополнительно. При этом он напомнил, что, несмотря на улучшение ситуации, необходимо неукоснительно выполнять все меры безопасности.

- И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность, - подчеркнул мэр.