Собянин смягчил требования для работодателей об «удаленке»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр столицы Сергей Собянин смягчил обязательное требование о работе не менее 30% сотрудников московских предприятий в дистанционном режиме. Теперь право принимать решение, как будут трудиться подчиненные – дома или в офисе – предоставляется самим работодателям. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге на сайте мэра Москвы.

- Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка. Поэтому сегодня я подписал указ, в соответствии с которым начиная с сегодняшнего дня, 27 января 2021 года, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер, - написал Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что решение оставлять сотрудников на удаленке или возвращать их на рабочие места, будут принимать руководители предприятий и организаций. По словам Сергея Собянина, о сроках отмены других ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет объявлено дополнительно. При этом столичный градоначальник напомнил, что, несмотря на спад заболеваемости, необходимо по-прежнему строго соблюдать все санитарные меры.

- И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве, - отметил Сергей Собянин.

Напомним, с 5 октября 2020 года власти Москвы рекомендовали столичным работодателям перевести на удаленный режим работы не менее 50% сотрудников. При этом в обязательном порядке трудиться дома должны были не менее 30% работников. В первую очередь на дистанционную работу были переведены люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила делалось для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации и жизнеобеспечения города. От обязательного требования дистанционной работы освобождались медицинские и оборонные предприятия, корпорации «Росатом», «Роскосмос» и некоторые стратегические отрасли.

Ограничения, введенные в Москве из-за пандемии COVID-19, снимаются поэтапно. Так, с 18 января все московские школьники, с первого по 11 классы, вернулись в школы и продолжили занятия в очном режиме. С этой же даты были разблокированы транспортные карты школьников, так что ребята могут по-прежнему пользоваться льготным проездом. А с 22 января на учебу вернулись студенты столичных колледжей. Сергей Собянин так же разрешил возобновить работу учреждений дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций, находящихся в ведении Правительства Москвы. Студенты столичных вузов будут продолжать учиться в дистанционном формате до 6 февраля 2021 года. Это связано с тем, что именно до этой даты Минобрнауки РФ продлил дистант в федеральных вузах.

С 22 января были ослаблены ограничения и для столичных театров, кинотеатров и концертных залов. Число зрителей в них разрешено увеличить с 25% до 50% от общего количества мест. Вновь возобновили работу музеи, выставки и библиотеки.