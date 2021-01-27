В Госдуме оценили смягчение ограничительных мер в Москве

В Госдуме прокомментировали послабление ограничительных мер в Москве Фото: REUTERS

Смягчение ряда ограничительных мер в Москве назвали глотком свежего воздуха. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что так и предполагалось, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки, в регионах сразу же начнутся послабления антиковидных мер.

«Это то, о чем мы говорили в период ограничений: как только ситуация начнет улучшаться, конечно, все эти ограничения будут постепенно сниматься. Необходимо, чтобы бизнес развивался, восстанавливалась, отрасль в том числе общепита, в том числе те организации, которые работают во внеурочное для большинства населения время. Все должны работать. Наверное, это будет глоток свежего воздуха», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд ограничительных мер в столице. В частности, со вторника, 27 января, требование о переводе не менее, чем 30% сотрудников на удаленную работу перестает быть обязательным, передает «Свободная пресса».

Также развлекательным городским учреждениям, в честности, ресторанам, барам, караоке-клубам и пр. разрешено работать всю ночь. Ранее столичным заведениям разрешалось работать только до 23:00 из-за пандемии коронавируса, пишет РИАМО.