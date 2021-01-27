В Железнодорожном соседи облили девушку кислотой из-за громкой музыки Фото: Олег ЗОЛОТО

В подмосковном Железнодорожном развернулась настоящая драма. Молодую девушку облили кислотой из-за громкой музыки. Все произошло 26 января, около 23 часов вечера.

В тот день 31-летняя хозяйка вместе с двоюродной сестрой вернулась домой поздно. Дома муж решил похвастаться перед родственницей музыкальной аппаратурой, которую приобрел накануне.

Девушки уговаривали мужчину не включать звук на полную мощность, так как это может не понравиться соседям, но мужчина остался непреклонен. Буквально через несколько минут в дверь позвонили. На пороге стояли соседи - мужчина и женщина потребовали немедленно прекратить безобразие.

Как сообщает сайт mk.ru, на какое-то время музыка утихла, но потом мужчина снова решил протестировать аппаратуру, правда уже не на полную мощность. Но и этого оказалось достаточно, чтобы в дверь снова начали звонить.

На площадке стояли те же мужчина и женщина, которые пригрозили, что успокоить непоседливых соседей могут «серьезные люди из криминала». А когда на площадку вышла 31-летняя хозяйка, женщина плеснула ей в лицо какую-то жидкость, а после спокойно удалилась.

Лицо у пострадавшей начало сильно щипать, в глазах появилась нестерпимая боль. Пришлось срочно вызывать врачей скорой помощи. Медики доставили пострадавшую в больницу, где ей оказали необходимую помощь. От госпитализации девушка отказалась, но написала заявление в полицию.

Теперь стражи порядка разбираются в ситуации и выясняют, что за жидкость плеснули в лицо пострадавшей.