Минтранс призвал водителей к аккуратному вождению из-за снегопада

Водителей предупредили о сильном снегопаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителей московского региона призвали быть внимательнее на дорогах, а также воздерживаться отрезки маневров из-за приближающейся непогоды. С таким предупреждением выступили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Нужно выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, видимости и конкретной ситуации, воздержаться от резких маневров, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам», – цитирует сообщение ведомства РИАМО.

По прогнозам синоптиков, ночью в регионе ожидается мокрый снег, количество осадков может составить 2-3 миллиметра.

Ожидается, что днем в четверг, 28 сентября, снегопад продолжится. Кроме того на дорогах возможна гололедица и налипание мокрого снега. Температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».