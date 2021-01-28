В Москве химик-синтетик чуть не отравился газом, когда готовил еду Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Москве известный химик-синтетик Андрей Формановский чуть не погиб, отравившись газом. Мужчина собирался приготовить еду, открыл конфорку, но отвлекся на другие дела, в итоге забыл не только поставить кастрюлю на огонь, но и зажечь его.

Целый час квартира на улице Газопровод наполнялась газом и не известно, чем могла закончиться история, если бы домой не пришла супруга мужчины.

Как стало известно сайту mk.ru, пара живет раздельно, но женщина присматривает за 66-летним бывшим мужем. В тот день она не могла дозвониться ему и решила проверить лично не случилась ли беда. Тем более со здоровьем у ученого были проблемы, он иногда злоупотреблял спиртным.

Женщина выключила газ, распахнула окна и вызвала «скорую помощь». Врачи оказали пациенту первую помощь и доставили его в центр отравлений НИИ Склифосовского. Теперь здоровью мужчины ничего не угрожает.

Андрей Формановский— химик-синтетик, владеющий практически всем арсеналом современных синтетических методов. Разработал 17-стадийный синтез природного токсина— аргиопина. В 2000 году получил государственную премию РФ по науке и технике за работу «Краун-соединения в химии и технологии».