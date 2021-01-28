В Подмосковье задержали банду серийных воров

Полиция задержала воров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах банду серийных грабителей. Четверо ранее неоднократно судимых мужчин подозреваются сразу в нескольких кражах.

«Установлено, что злоумышленники в течение двух недель совершали хищения алкогольной продукции из одного и того же магазина, расположенного в деревне Мотяково. Правонарушители заходили в торговую точку, складывали в корзины бутылки со спиртным и, не оплатив товар, проносили его мимо касс», - цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

По данным полиции, всего за это время мужчины похитили 68 бутылок алкоголя на общую сумму в сто тысяч рублей.

Воров удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Стражи порядка задержали похитителей прямо в такси, на котором они попытались увезти украденное.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела. В настоящее время все воры находятся под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».