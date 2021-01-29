Полиция задержала мигранта с килограммом наркотиков в Подмосковье

Полиция задержала мужчину с килограммом наркотиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской области сотрудники полиции задержали мужчину, перевозившего в машине около килограмма наркотиков. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на 124-м километре трассы М-5 «Урал».

Стражи порядка остановили машину для проверки документов у водителя. однако мужчина показался им подозрительным и они решили осмотреть машину. Во время досмотра они обнаружили в багажнике сверток с запрещенным веществом.

«В багажнике сотрудники полиции обнаружили сверток с веществом растительного происхождения - гашишем, общей массой около килограмма», - цитирует сообщение Главного управления МВД по Московской области интернет издание «Подмосковье сегодня».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого решено было оставить под стражей, передает «Федеральное агентство новостей».