Более 5 тыс. преступлений удалось раскрыть в 2020 году при помощи системы «Безопасный город» Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедший год система городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» помогла раскрыть в обще сложность более пяти тысяч преступлений. Об этом сообщается Министерство внутренних дел Москвы.

Как уточняют в ведомстве, за 2020 год было раскрыто 085 преступлений, из них 2713 краж, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, а также 40 убийств.

В МВД заявляют, что использование системы видеонаблюдения, в которой функционирует более 189 тысяч камер, является постоянным инструментом в работе московских правоохранительной органов Москвы, повышающим эффективность расследования всех категорий правонарушений.

«Применение системы «Безопасный город» не только позволяет раскрывать преступления различной степени тяжести, но и способствует профилактике правонарушений в общественных местах, как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью», - говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, за счет использования системы «Безопасный город» по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6 процентов, на улицах - на 12 процентов. Кроме того, в первом полугодии прошлого года было отмечено снижение числа квартирных краж и угонов автомобилей на 40 процентов.

Ведомство также отметило, что первом полугодии 2020 года система показала себя как эффективный способ выявления и предотвращения случаев нарушения карантина по коронавирусу, когда в столице действовали ограничительные меры.