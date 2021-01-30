Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

Примерно 40% людей, задержанных в Москве во время несанкционированного митинга 23 февраля, - приезжие. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, для участия в незаконной акции многие приезжали в столицу из других населенных пунктов.

- Порядка 40% задержанных на незаконной акции 23 января в центре Москвы - приезжие, - рассказал источник.

Напомним, несанкционированные митинги прошли в столице в субботу, 23 января, в центре города. Основной площадкой сбора участников стала Пушкинская площадь. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве, всего в незаконных акциях приняли участие около 4 тысяч человек. По итогам задержания правонарушителей Следственный комитет РФ приступил к расследованию 21 уголовного дела и начал шесть доследственных проверок о незаконных митингах в России.

За неделю в суды столицы поступили 1608 дел, рассматривающих административные правонарушения на незаконных митингах 23 января. Из них 41 дело было возбуждено по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Еще 1567 дел были возбуждены по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».