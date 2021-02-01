Синоптик Татьяна Позднякова предупредила о морозах

На Москву надвигаются морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве на смену длительной оттепели в ближайшие дни придут морозы. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На этой неделе у нас произойдет смена характера погоды, то есть на смену длительной оттепели со снегом придет более морозная погода. […] 2 февраля у нас погода без осадков, ночь будет уже морознее гораздо, чем та, что мы наблюдали накануне. В Москве -11...-9 °С, по области -12...-7 °С. Дневная температура в городе -6...-4 °С, по области -8...-3 °С», — цитирует метеоролога RT.

В среду, 3 февраля, в столичном регионе возможен небольшой снег. Морозы также сохранятся, ночью в Москве будет до -11°С, днем до -5°С.

Эксперт добавила, что похолодание также будет сопровождаться сильным и пронизывающим северо-западным ветром.

«Поэтому будет ощущаться, что к нам приходит ледяной воздух. К нам начнётся заток арктического воздуха, который продолжится 6 февраля, и понижение температуры также продолжится», - добавила Позднякова.

Добавим, что ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что осадки во второй половине недели будут довольно сильные. К концу недели снежный покров в регионе может вырасти еще на 5-8 сантиметров, передает РИАМО.