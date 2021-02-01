В течение года на площадке «Старт Хаб» в Москве для предпринимателей и инвесторов Москвы проведут более 150 мероприятий

На Красном Октября вот уже несколько недель работает экспериментальная площадка «Старт Хаб». Фото: mos.ru

На Красном Октября вот уже несколько недель работает экспериментальная площадка «Старт Хаб». Участники экосистемы инноваций StartHub.Moscow и другие столичные предприниматели здесь имеют возможность общаться с представителями бизнес-сообщества, делясь опытом, участвовать в отучающих мероприятиях, встречаться с потенциальными инвесторами, представляя им свои проекты.

Работу площадки организовывает Агентство инноваций Москвы - эта организация подведомственна Департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы.

- В 2021 году на экспериментальной площадке «Старт Хаб» на Красном Октябре будет проведено более 150 деловых и научно-популярных мероприятий для предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых специалистов, - рассказал руководитель Московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В нынешнем году на площадке «Старт Хаб» запустили несколько новых форматов встреч, которые делают еще более эффективными встречи предпринимателей и отмен опытом.

Например, стартаперы могут общаться здесь с активными горожанами, обсуждать с ними актуальность тех или иных проектов. Многим нравится формат Unconference Tech, неконференций, когда программу по обмену полезным опытом выстраивают сами же участники. В рамках таких встреч перед собравшимися выступают популярные комики-стендаперы.

В течении февраля «Старт Хаб» проведет более десятка различных мероприятий. В этом списке - интеллектуальная игра Genium Quiz, конференция New Media о СМИ нового формата, а также еженедельные «Ночи блогеров» (это встречи с популярными в соцсетях людьми, которые делятся профессиональными секретами - как создавать популярный контент, увеличивать число подписчиков и зарабатывать на интернет-площадках и собственной популярности).

Подробности проекта, расписание мероприятий и регистрация - на сайте площадки «Старт Хаб» на Красном Октябре.