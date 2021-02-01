Карта «Тройка» начала действовать в автобусах Подмосковья

Карта "Тройка" заработала в подмосковных автобусах Фото: Евгения ГУСЕВА

С понедельника, 1 февраля, столичная транспортная карта «Тройка» начала действовать также в автобусах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Отмечается, что карта пока действует не на всех маршрутах, а только на 305 в пятидесяти трех муниципалитетах. Валидаторы под программу «Тройки» перепрограммированы в 1,1 тысячи транспортных средств.

Как отметили в областном ведомстве, пользуясь «Тройкой» в Подмосковье пассажиры смогут экономить до 42 рублей в день и свыше 15 тысяч рублей в год при ежедневном использовании, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, использование столичной карты в Московской области стало возможно благодаря программе интеграции московской и подмосковной транспортных систем. Картой «Тройка» можно также расплачиваться за проезд на Московских центральных диаметрах, которые пересекают область и город, передает телеканал «360».