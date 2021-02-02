Сурки из Московского зоопарка проспали День сурка

Сурки в Московском зоопарке проснутся позже Фото: Иван ВИСЛОВ

Сурки Арчи, Нагайна и Сара, проживающие в Московском зоопарке, проспали свой праздник – День сурка. По американской традиции, именно 2 февраля, по поведению грызуна определяется погода на ближайший месяц.

Если в День сурка зверек выглядывает из норки и после этого решается выйти наружу, значит, приближается потепление. А вот если, осмотревшись, сурок снова прячется в норку, значит, февраль будет холодным.

Столичные же сурки и вовсе не выглянули из нор, а продолжили спокойно спать, передает телеканал «360».

Правда, в столичном зоопарке отметили, что заповеднике проживают не лесные сурки, как в Америке, а степные. Они более теплолюбивые и, как правило, спят до марта.

Сурки зоопарка залегли в спячку осенью прошлого года. Сначала в нору улеглись самки Сара и Нагайна, а самец Арчи еще около двух недель совершал обходы и утеплял нору к зиме, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».