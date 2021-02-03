Московских водителей предупредили о 8-балльных пробках 3 февраля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Московских водителей предупредили о 8-балльных пробках вечером, 3 февраля. Причиной замедления дорожного трафика станет непогода. Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня пойдет снег.

К вечеру снегопад усилится, выпадет около 3-4 мм осадков, при этом норма для февраля составляет 36 мм. Температура воздуха опустится до – 6 градусов мороза.

Столичный департамент транспорта призывает автомобилистов отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный, сообщает РИАМО.

В ведомстве подчеркнули, что заторы на дорогах будут не только в вечернее время, но и днем. Движение будет затруднено по основным магистралям. Днем прогнозируются пробки в пять баллов.

В утренние часы движение затруднено на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, на Ленинском проспекте и внутренней стороне МКАД от 28 км до 40 км, пишет газета «Известия».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал какую погоду ждать в феврале. По прогнозам синоптиков, в центре европейской части России и некоторых других регионах месяц будет относительно теплым.