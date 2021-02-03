Ракова: В аптеках Москвы начали принимать электронные рецепты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.

В государственных и коммерческих аптеках Москвы с февраля начинают действовать электронные рецепты. Теперь москвичи могут получать лекарства по QR-коду, не показывая бумажные рецепты. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, такая услуга доступна во всех аптеках городского Департамента здравоохранения, а также в некоторых коммерческих сетях.

- Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать и развивать максимально удобные для горожан сервисы, - рассказала Анастасия Ракова. - В 2014 году мы начали оформлять электронные рецепты в системе ЕМИАС, однако для пациента их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. Мы с радостью сообщаем, что теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Эта опция доступна во всех аптеках департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек.

Сейчас в Москве электронные рецепты принимают 750 фармацевтических точек. Электронный рецепт был введен для удобства пациентов. Документ в таком формате невозможно потерять или повредить, кроме того, он всегда остается под рукой, в мобильном приложении в смартфоне. Все выписанные рецепты хранятся в электронной медицинской карте пациента. Кроме того, электронные рецепты экономят время медиков: на то, чтобы сделать выписку, у медиков уходит всего 30 секунд. И, наконец, такой формат подразумевает максимальную безопасность. Электронный рецепт невозможно подделать, его нельзя передать другому лицу или купить один и тот же препарат несколько раз в разных аптеках по одной бумаге.

При этом, по словам Анастасии Раковой, при желании пациенты могут получить у врача традиционный бумажный рецепт. Сейчас электронные рецепты выписывают только врачи поликлиник городского департамента здравоохранения, однако к концу месяца этим займутся все лечебные учреждения города. В дальнейшем к системе ЕМИАС смогут подключиться коммерческие, ведомственные и федеральныемедицинские учреждения столицы.

- Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, мы сохранили возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке, - подчеркнула земеститель мэра Анастасия Ракова.

Для безопасности QR-код рецепта будет храниться только в электронной медицинской карте пациента на сайте mos.ru и в мобильном приложении для смартфона «ЕМИАС.ИНФО» (понадобится версия начиная с 5.15). При этом в электронном виде сохраняются не только действующие, но и уже обслуженные рецепты.

Напомним, москвичи могут получить бесплатные лекарства по льготным рецептам в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети «Аптеки столицы городского Департамента здравоохранения. За полную стоимость медицинские препараты также можно купить в сети «Аптеки столицы» и в коммерческих аптеках.