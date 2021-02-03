Жители Подмосковья сдали на переработку рекордное количество елок

В Подмосковье на утилизацию сдали уже больше 30 тысяч елок Фото: Влад КОМЯКОВ

За минувшие две недели жители Подмосковья сдали на переработку более 30 тысяч новогодних елок. Праздничное дерево можно сдать в регионе в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке».

Отмечается, что этот показатель стал рекордным. За 14 дней жители Московской области сдали елок в 1,5 раза больше, чем за весь период действия акции в 2020 году.

«Лидерами на сегодняшний день по сбору елок является Рузский кластер Подмосковья, в частности жители Красногорска и Одинцова. Здесь со всего кластера региональные операторы вывезли на вторичную переработку около 11 тысяч хвойных деревьев», – цитирует министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского РИАМО.

Он добавил, что число участников акции увеличивается каждый год, что позволяет сократить число навалов на контейнерных площадках и в мусоропроводах.

Напомним, акция продлится в регионе до 15 февраля. Сдать новогоднее дерево можно в 45 пунктах приема елей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».