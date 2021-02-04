Синоптик Людмила Паршина предупредила москвичей о похолодании до -26

Москвичам пообещали аномально холодный февраль Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Февраль в столичном регионе ожидается морозным. С 5 числа в Москву придет устойчивое похолодание. Дневная температура опустится до 9-11 градусов мороза, а ночная – до минус 14. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

К выходным, 6-7 февраля, ночные температуры в столичном регионе и вовсе опустятся до 22 градусов мороза. Днем будет около минус 17, передает «Российская газета».

Однако пик морозов придется на начало следующей недели. В Москве в ночь на вторник, 9 февраля, может похолодать до -26 градусов. Дневные температуры будут на уровне 13-18 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Как отметила Людмила Паршина, такое морозное начало февраля для региона - настоящая аномалия. При этом синоптик добавила, что в этот раз холода в столице задержатся надолго, ожидать потепления в ближайшее время не стоит.

Напомним, ранее в центре погоды «Фобос» предупредили москвичей о том, что в четверг, 4 февраля, в городе ожидается метель. За сутки в столице может выпасть треть месячной нормы осадков, переедет Москва 24.