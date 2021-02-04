Названы ТОП-3 самых востребованных у предпринимателей онлайн-сервисов Инвестпортала Москвы

С начала запуска полезного сайта его услугами воспользовались более 145 тысяч раз Фото: Shutterstock

Названа тройка самых популярных онлайн-сервисов Инвестиционного портала Москвы, которыми регулярно пользуются десятки тысяч столичных предпринимателей. Напомним, с помощью Инвестпортала зарегистрированные пользователи могут получать самую подробную информацию об инвестиционных проектах, действующих в городе, мерах поддержки промышленных предприятий, налоговых льготах, торгах по продаже и аренде городского имущества. Чтобы воспользоваться инструментами платформы, необходима регистрация.

- С момента запуска инвестиционного портала Москвы в 2014 году предприниматели воспользовались ими более 145 тысяч раз, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Это почти половина от общего количества обращений к сервисам ресурса.

Рейтинг самых популярных у предпринимателей услуг Инвестпортала Москвы выглядит следующим образом.

1. «Запись на осмотр объекта торгов». Через личный кабинет пользователи договариваются с собственниками выставленной на аукцион недвижимости (речь идет о городских объектах) о встречах и осмотре объекта. После этого бизнесмен сможет определиться с участием в конкурса. Кстати, во время пандемии большим интересом пользовались и другие возможности портала. Например, в разделе «Имущество от города» доступны 3D-экскурсии по зданиям.

2. «Линия прямых обращений». Здесь предприниматели могут задать вопросы по процедуре торгов, мерах поддержки и по многим другим темам. Эти сообщения переадресовываются профильным ведомствам и службам. Ответы предприниматели получают (в зависимости от сложности) через 5-30 дней.

3. «Подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией». Сервис дает возможность по запросу получить доступ к документам интересующего лота в бумажном виде. Это дает возможность разобраться в деталях объекта с различными специалистами.

Напомним, Инвестиционный портал создан при поддержке Правительства Москвы шесть лет назад. Сейчас здесь зарегистрированы уже 42 тысячи предпринимателей. Более 8,2 пользователей, имеющих личные кабинеты, посещают портал ежедневно. Мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы» доступно и в AppStore, и в GooglePlay.