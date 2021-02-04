Заммэра Москвы Наталья Сергунина: «Участниками проекта Business Update стали уже 8,2 тысячи начинающих предпринимателей»

Клуб молодежного предпринимательства Business Update работает всего около полугода. Но за это время через него пришли более 8 тысяч человек.

- Участниками проекта стали уже 8,2 тысячи начинающих предпринимателей, - рассказала журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов.

Площадку для обучения начинающих предпринимателей Business Update столичные власти запустили летом 2020 года. Каждый участник имеет возможность пройти по образовательной программе четыре ступени.

1. На первом этапе заинтересованный молодой человек может в помощью наставников правильно выбрать направление для своего будущего бизнеса, оформить эту идею по методике, адаптированной для стартапов.

2. Далее участникам Business Update помогают запустить проект и выйти на первую прибыль.

3. Помощь в росте бизнеса.

4. Дальнейшее профессиональное развитие.

Новые знания молодые люди получают с помощью видеолекций - вебинаров. В минувшем году наибольшей популярностью пользовались такие уроки, посвященные продажам через интернет, маркетплейсам (так называют крупные сайты, на которых свои товары выставлять любые предприниматели - по такой системе работают Aliexpress, Ozon и так далее), связанным с предпринимательством юридическим вопросам, созданию эффективной команды.

Также есть формат встреч с опытными бизнесменами и представителями Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. На них молодые предприниматели имеют возможность задавать вопросы по мерам поддержки бизнеса, предлагать идеи по развитию клуба Business Update.

- Дополнительные возможности членам клуба дает участие в питч-сессиях, - отмечает рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - На них начинающие предприниматели могут отточить навыки презентации и получить обратную связь от экспертов, прежде чем выступать перед настоящими инвесторами.

О своих успехах рассказывают участники проекта.

Марина Шароварова запустила собственную платформу для шопинга. За три месяца работы доходность проекта выросла почти вдвое.

- Мои результаты - это собственный бренд одежды, выступление на одной сцене с известным стилистом Александром Роговым, разработка собственной системы конструктора гардероба, а также запуск и развитие более 10 офлайн-магазинов российских дизайнеров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, - говорит девушка.

Выпускник МГУ Владимир Гладун создал электронную доску для репетитора и за два месяца увеличил доходность проекта сразу в 10 раз! С помощью этой электронной панели преподаватель может с помощью специальной виртуальной клавиатуры печатать, например, формулы - объясняя их по ходу урока, а ученики имеют возможность сохранять такие конспекты в формате .pdf. Еще один важный плюс проекта - к такому занятию могут подключиться сразу несколько учеников.