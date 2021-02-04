Омбудсмен Москвы опровергла слухи о переполненных камерах в Сахарово

Сообщения о переполненных камерах в спецприемнике деревни Сахарово в ТиНАО не соответствуют действительности. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

- Я вчера была в Сахарово, провела там больше, чем полдня. Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката, - рассказала Потяева Агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, несколько задержанных пожаловались, что у них нет бытовых принадлежностей. Но это были единичные случаи.

- Жалоб в мой адрес от людей практически не поступало, за исключением бытового сектора. У кого-то не было тапочек, у кого-то не было зубных щеток, кому-то не дали полотенце, - добавила омбудсмен. - Но со мной вместе задержанных посещал руководитель, который в моем присутствии гарантировал, что в ближайшие часы все необходимые вещи поступят. Просто в изоляторе на этот период такого количества вещей не было. Они все заказаны, и я надеюсь, что сегодня они уже в полном объеме обеспечены всем необходимым.

Татьяна Потяева также высказалась по поводу появившейся в СМИ информации о том, что в одной камере в Сахарово находятся 28 задержанных.

- Это, по существу, не камера. Это место, куда временно доставили людей. Люди были в автозаках или автобусах и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились, - уточнила Потяева. - Поэтому автобус загрузили, и по одному их стали вызывать. То есть, они там были не размещены, это была как комната приема.

По словам уполномоченной по правам человека, далее задержанных распределили в камеры, в которых находятся по пять - шесть человек. Татьяна Потяева подчеркнула, что лично убедилась в этом.

Напомним, ранее в одном из телеграм-каналов была опубликована фотография камеры на восемь человек, снятая в спецприемнике в деревне Сахарово. Согласно информаци канала, в этой камере были размещены 28 задержанных.

Фотографии, сделанные в спецприемнике Сахарово, также прокомментировали в МВД.

«Попавшие в Сеть фотографии из центра временного содержания в Сахарово не отражают ситуацию объективно», - сообщается на сайте столичного главка ведомства. В московском МВД отметили, что среди других задержанных в центре находятся граждане, ожидающие оформления после решения суда об административном аресте за нарушения во время несанкционированных акций.

«Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа», - подчеркнули в столичном главке МВД.