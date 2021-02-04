Стая волков держит в страхе деревню в Шатурском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители подмосковной деревни Пожога, что в Шатурском районе Московской области живут в страхе из-за стаи волков, которая появилась в местных лесах.

Животных пять или шесть штук, и они регулярно напоминают о себе местным жителям. На проселочной дороге, которая соединяет несколько домов – а в деревне живут всего 14 человек – то и дело появляются следы хищников.

Звериные лапы замечали и на грунтовой дороге к трассе Пожинская-Шарапово – это единственная дорога, которая соединяет жителей Подожоги с внешним миром.

В итоге небольшое население деревни боится лишний раз выходить за территорию своих дворов. Но и там нельзя быть уверенным, что хищники не перемахнут заборы.

Прошлым летом в деревне Бабынино волчица напала на двух женщин. Отделались укусами и царапинами. Одна из пострадавших смогла загнать хищницу в курятник, где ее и застрелил егерь. После анализ показал, что животное оказалось бешенное.

Специалисты Росохотнадзора предполагают, что звери забрели в Московскую область из Рязанской или Владимирской областей. Они несколько раз устраивали облаву на незваных гостей, но набрести на стаю не удалось.

- Недавно мы устроили облаву на эту стаю, но волки ушли от нас в Егорьевский округ, - рассказали сайту mk.ru в местном охотохозяйстве. – Будем отслеживать ситуацию, а жителей предупредили, что в лес ходить опасно и оставлять детей одних на улице без присмотра.