Москвичи скупают компьютеры, мебель и технику для дома

Фото: Олег УКЛАДОВ

Навороченные гаджеты, телевизоры, стиральные машины, цифровые новинки - на таких расходах москвичи предпочитают не экономить. Об этом говорят цифры, озвученные столичными властями.

Новогодние праздники давно закончились, как и традиционный в эти дни ажиотаж на покупку подарков. Но тем не менее, за январь 2021 года общий оборот торговли и услуг в Москве составил 894 миллиарда рублей. Это на 11,2 процента больше, чем в январе прошлого года.

«Несмотря на последствия пандемии и сохраняющийся пока ряд ограничительных мер, столичная экономика продолжает демонстрировать устойчивость, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По сравнению с январем 2020 года оборот московской торговли увеличился на 21,2%, сферы услуг - включая услуги населению, финансовые, страховые услуги, услуги связи - на 3,9%. Максимальный прирост по сравнению с январем прошлого года достигнут в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 36%».

Любопытно, на что сегодня тратятся москвичи. Не поверите, но идут в магазин все за тем же самым, что и накануне Нового года. В структуре торговых оборотов сохраняется повышенный спрос на товары и технику для дома.

«В январе москвичи продолжали активно совершать крупные покупки, - добавил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Например, оборот торговли компьютерами и цифровой техникой в Москве за первый месяц 2021 года составил 7,3 миллиарда рублей, что на 28 процентов выше оборота января 2020 года. Обороты торговли бытовой электроникой, мебелью, осветительными приборами выросли на 68 процентов до 31 миллиарда рублей».