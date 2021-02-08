Рафик Загрутдинов рассказал об открытии 11 новых станций метро

Власти Москвы рассказали о строительстве новых станций метро Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца 2021 года в Москве планируется открыть 11 новых станций Большой кольцевой линии метро. Строительство ветки идет по плану, а значит, замкнуть кольцо получится уже в 2022 году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Две станции на западном участке – «Карамышевскую» и «Мневники» - планируем запустить буквально в марте, еще две – «Терехово» и «Кунцевская» - строятся хорошими темпами. Работы развернуты и на юго-западном участке - на «Давыдково» и «Аминьевской», «Мичуринском проспекте» и «Проспекте Вернадского». Все по плану идет на южном участке, где откроются станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». […] Замкнуть кольцо мы намерены в 2022 году», - цитирует Загрутдинова «Российская газета».

Также глава депстроя добавил, что в Москве планируется соединить два участка «желтой» ветки - Калининскую линию и Солнцевский радиус. Правда, обсуждение этого вопроса начнется не раньше 2023 года. Дело в том, что строителям предстоит пройти сложный участок через историческую часть Москвы: мимо храма Христа Спасителя, целого ряда памятников архитектуры, переложить коммуникации и построить тоннель на очень большой глубине, передает РИАМО.