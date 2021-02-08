Роман Вильфанд предсказал сильные перепады температур в феврале

Во второй половине февраля в Москве морозы будут чередоваться с оттепелями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни ожидать потепления москвичам не стоит. КУ выходным в городе не только не потеплеет, но еще и начнутся снегопады. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А вот во второй половине месяца в столичном регионе ожидается весьма неоднородная погода с сильными перепадами температур, отметил синоптик.

«И во второй половине февраля, и в первой половине марта погода не прогнозируется однородная, будут скачки температуры. Будет еще и понижение температуры ниже −15…−20 ºC, будут и оттепели. Неоднородная погода», - цитирует Вильфанда «Ридус».

Синоптик добавил, что самый холодный день в Москве ожидается во вторник, 9 февраля. Ночью температура может опуститься до -28, а днем будет держаться на уровне −12…−14 градусов.

А вот ко Дню всех влюбленных в городе начнет теплеть. Ночью температура воздуха будет не ниже −12 градусов, а вот дневные температуры все еще будет оставаться морозными – около -6... -11, переедет Москва 24 со ссылкой на Росгидромет.