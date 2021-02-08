Пассажиры воспользовались «Тройкой» в Подмосковье более 9 тысяч раз за неделю

Свыше 9 тысяч поездок оплатили «Тройкой» в Подмосковье за неделю Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшую неделю в автобусах Московской области пассажиры оплатили проезд картой «Тройка» более девяти тысяч раз. Использовать столичную карту в транспорте Подмосковья стало возможно с 1 февраля 2021 года.

Больше всего поездок по «Тройке» пассажиры совершили в автобусах Королева. Здесь за неделю столичной картой оплатили проезд более полутора тысяч пассажиров. Кроме того, более тысячи раз «Тройкой» воспользовались пассажиры Подольска и Красногорска, передает телеканал «360».

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков напомнил, что интеграция столичной и региональной транспортной систем происходит поэтапно. На сегодняшний день «Тройка» действует в 53 городах Московской области, однако уже к лету к ней будут подключены все перевозчики региона.

«Это большой шаг на пути создания единого транспортного пространства между Москвой и областью, сейчас мы работаем над расширением тарифной линейки» - цитирует заммэра столицы Максима Ликсутова интернет-издание «Подмосковье сегодня».