В Москве водитель погиб под колесами своего автобуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла в Москве, в одном из автобусных парков, 8 февраля. В 6:30 утра водитель готовил свой ЛиАЗ к выводу на маршрут.

Мужчина прошел предрейсовый осмотр, никаких претензий у врача не возникло. Получив путевой лист, водитель сел за руль и подъехал к зоне техобслуживания.

Сам вышел на улицу, чтобы открыть ворота, а глушить двигатель не стал. Решил дать машине время на разогрев. Про ручной тормоз он тоже забыл.

Как стало известно сайту mk.ru, мужчина отошел всего несколько метров, в этот момент автобус покатился и придавил его к ограждению.

Коллеги вызвали скорую помощь, и 38-летнего пострадавшего доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Травмы, полученные во время происшествия, оказались слишком серьезными.

В парке рассказали, что погибший работал три года и был на хорошем счету. Он водил автобусы по разным маршрутам столицы и успел проработать около трех лет.