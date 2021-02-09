Татьяна Позднякова предупредила москвичей о сильных метелях

Москвичей предупредили о сильных снегопадах Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце недели в Московском регионе прогнозируется усиление ветра и сильные снегопады. Об этом предупредила жителей столицы и области главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик добавила, что снег начнет идти в пятницу и продолжится может до конца воскресенья.

«13, 14 февраля регион будет находиться в зоне активных атмосферных фронтов. Метели ожидаются и 12 и 13 числа. Возможно даже и 14 февраля», - цитирует слова синоптика РИАМО.

Метеоролог добавила, что буквально за два - три дня в столичном регионе может выпасть до двадцати сантиметров снега.

Кроме того метель в Московской области ожидается также вечером во вторник, 9 февраля. Из-за обильного снегопада сугробы в регионе местами могут достичь 34 сантиметров, перелает интернет-издание «Подмосковье сегодня».