Синоптик Росгидромета пообещал москвичам снежные выходные

Москвичей предупредили о сильных метелях Фото: Евгения ГУСЕВА

Москвичей ждут морозные и снежные выходные. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганко. Синоптик озвучил прогноз погоды до конца недели.

«На день, на завтра -12...-10 °C, и в пятницу, 12 февраля, подойдет очередной фронт: будет облачная погода в пятницу, субботу, воскресенье. 12—13 февраля — сильный снег, в воскресенье снег уже будет ослабевать. Ночные температуры: -15…-12 °C, по области местами до -18 °C, дневные температуры составят -12…-10 °C», - цитирует синоптика RT.

По словам Цыганко, на следующей неделе в Москве будет морозно и солнечно, погода будет малооблачно, температуры в пределах климатической нормы.

Добавим, что из-за неблагоприятных погодных условий в подмосковном Минтрансе призвали водителей отказаться от личного транспорта до конца недели. В регионе предупредили местных жителей о снежных заносах и призвали быть внимательнее на дорогах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».