В Москве мам научат зарабатывать, не выходя из дома - проект «Мама-онлайн» запускает новую образовательную программу

Московский проект «Мама-онлайн» открыл запись на очередные образовательные курсы. Фото: Shutterstock

Московский проект «Мама-онлайн» открыл запись на очередные образовательные курсы. Напомним, эта бесплатная программа была запущена весной прошлого года в помощь женщинам, которые находятся в декретном отпуске - им помогают найти возможности для заработка не выходя из дома, продолжая ухаживать за маленькими детьми.

Новый бесплатный курс, который стартует 16 февраля, посвящен теме карьерного планирования. Его организовывает Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ - организация, подведомственная Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы.

- Благодаря современным технологиям и высокому запросу на дистанционное оказание услуг можно быть востребованными на рынке труда или управлять бизнесом, не выходя из дома, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Это особенно важно для женщин с детьми. Проект “Мама-онлайн” был запущен в апреле прошлого года и сразу же подтвердил свою востребованность. Участницами курсов стали более 13 тысяч человек.

Курс будет состоять из четырех вебинаров и такого же количества практических занятий. Читать их будет сертифицированный коуч и тренер, специалист по выявлению талантов Strengths finder от института Gallup Султанова Мария.

Темы курса: как выбрать дело по душе, учитывая ваши интересы и навыки; как выявить у себя уникальные качества и таланты; как научиться преодолевать ложные установки, которые мешают вам двигаться вперед; приемы самомотивации.

Участницы проекта, которые пройдут обучение, получат сертификаты.

Записаться на бесплатный курс можно, перейдя по ссылке.