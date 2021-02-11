Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней

Сергей Собянин опубликовал в блоге на сайте мэра Москвы видеоролик, рассказывающий о цифровых технологиях, помогающих бороться с пандемией коронавируса.

- Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19, - написал Сергей Собянин, отметив, что новые технологии помогли спасти тысячи жизней.

В ролике рассказывается, что пандемия коронавируса стала вызовом для всей страны, поэтому системе здравоохранения Москвы пришлось научиться работать по-новому, быстрее реагировать на вызовы, стимулировать городские больницы в поиске и принятии решений.

- Все это потребовало абсолютно новых, нестандартных и быстро подстраивающихся под изменение ситуации технологий медицинской помощи, - говорится в видео.

Еще до пандемии новые цифровые технологии были внедрены в самые разные сферы городской жизни. Это помогло в кратчайшие сроки создать единую цифровую платформу, позволяющую индивидуально вести каждого пациента. В ее основе - лабораторный сервис, в который вошли и городские, и частные медучреждения. Благодаря такой платформе у города появилась единая база данных пациентов с диагностированным COVID-19. Вся информация в нее заносятся в цифровом формате. Еще один элемент платформы - единый цифровой регистр заболевших. Он позволяет персонифицировано учитывать, вести и лечить пациентов.

Все ковидные госпитали столицы также работают в цифровом формате, благодаря чему врачам не нужно отвлекаться на заполнение бумажных документов. Больные с коронавирусом, которым по показаниям не требуется госпитализация, проходят лечение на дому. Врачи, приезжающие к таким пациентам, заносят все данные в систему с помощью планшетов.