В Москве семимесячный ребенок утонул во время купания Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Трагедия случилась 10 февраля на юго-востоке Москвы. В одной из квартир утонул семимесячный малыш.

В тот день многодетная мама одна присматривала за пятью детьми. Когда пришло время купать наследников, она попросила помощи у старшей дочки.

Как стало известно сайту mk.ru, мама посадила семимесячного малыша в ванну, а дочку-школьницу попросила присмотреть за братом. Девочка закрыла слив и отвлеклась на свои дела.

Когда мама заглянула в ванную комнату, чтобы проверить, как идут дела, кроха плавал под водой. Скорее всего, ребенок упал и захлебнулся.

Перепуганная 29-летняя мать вытащила малыша и бросилась звонить мужу. Он попытался вызвать скорую помощь по дороге домой, но так и не смог.

Добравшись до квартиры, мужчина схватил ребенка на руки и понес в ближайшую больницу, но спасти пациента врачи не смогли.

Про семью известно, что они приехали в Москву из Средней Азии. По данному факту проводится проверка.

К сожалению, подобные трагедии не редкость. Что делать если ребенок наглотался воды во время купания, рассказал инструктор первой помощи одного из учебных центров Антон Кореневский.

Оказывается, трясти пострадавшего вверх ногами, что делают многие родители, совершенно бессмысленно.

Изо рта может начать выходить жидкость, но это вода, которая попала в желудок, а не в легкие. Она не мешает дыханию.

Чтобы избавиться от воды в легких надо проверить в сознании ребенок или нет. Достаточно легко ударить по пяточкам. Если пострадавший отдергивает ногу, значит он контактен. Если реакции нет – сразу вызывать скорую помощь и приступать к самостоятельной реанимации.

- Подойдет непрямой массаж сердца. Детям до года достаточно проводить пальцевым нажатием, деткам постарше - одной рукой. По соотношению так же как и взрослому: 30 компрессий - 2 вдоха, - советует эксперт.