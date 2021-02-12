После смягчения ограничений в Москве резко подскочила выручка музеев и театров

В Москве работает любопытная выставка "Музей самоизоляции". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первую неделю после смягчения ограничений (25-31 января) среднесуточный оборот столичных музеев в сравнении с предыдущей неделей (11-17 января) вырос в 3,7 раза и составил 8,9 млн рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Последняя неделя 1-7 февраля стала еще более успешной: среднесуточный оборот музеев за эти дни вырос до 10,4 млн рублей, что в 4,3 раза превышает показатели 11-17 января», - подчеркнул заммэра.

После увеличения допустимого количества зрителей до 50 процентов от общей вместимости зала также уверенно растет спрос на билеты на театральные постановки и концерты.

«С 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 миллионов рублей, что на 32 процента выше показателей недели, предшествующей снятию ограничений, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - А в первую неделю февраля оборот превысил эти показатели уже почти на 56 процентов и составил 68,6 миллионов рублей».

Кинопрокат тоже не отстаёт. С 1 по 7 февраля среднесуточный оборот составил 20,5 миллионов рублей. Это на 5 процентов выше, чем в последнюю неделю до повышения лимита на заполняемость залов.