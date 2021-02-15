Более 2 млн руб. перечислили москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

Чтобы сделать благотворительный взнос на портале mos.ru, нужно зайти в блок «Благотворительность» и выбрать организацию.

Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис mos.ru. Средства пошли в благотворительные фонды и на развитие социальных программ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

- С момента начала работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перечислили уже более 2 млн руб. на развитие программ фондов, зарегистрированных в проекте, - говорится в сообщении.

В сервисе участвуют 30 благотворительных программ. Жители Москвы жертвуют деньги на помощь тяжелобольным детям, многодетным семьям, бездомным животным, на социальную реабилитацию инвалидов и на адресную поддержку женщин, оказавшихся в трудной ситуации.

С начала запуска благотворительных программ сервис сотрудничает с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы». Благодаря поддержке москвичей была оплачена реабилитация одного из подопечных фонда. По словам исполнительного директора организации Ольги Рустамовой, в сфере благотворительности очень важен вопрос доверия и эффективности поддержки. Делая взнос, люди хотят быть уверены, что средства пойдут на помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Благотворительный сервис mos.ru помогает москвичам перевести деньги проверенным некоммерческим организациям с прозрачной отчетностью.

- С запуском Благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО, и для этого не нужно совершать каких-то сложных действий, - рассказывает директор благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха «Мелодия жизни» Наиля Галеева. - Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей. Кроме того, люди будут знать, куда обратиться за помощью в случае возникновения проблем со слухом.

На собранные москвичами средства фонд «Мелодия жизни» купил речевой процессор для 8-летнего Ильи. С помощью этого аппарата мальчик может общаться с окружающими: ходить в школу, разговаривать с одноклассниками и семьей.

Помощь от москвичей также получили благотворительный фонд «Дом с маяком», фонд помощи бездомным животным «Ника», фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и другие благотворительные организации.

Как сообщает сайт мэра Москвы, все собранные средства поступают именно в тот благотворительный фонд или программу, которые пользователь выбирает на сайте. Москвичам, сделавшим перевод, ежеквартально будут приходить отчеты о реализации благотворительных программ. Отчеты также можно посмотреть в личном кабинете организаций на сайте «Душевная Москва».

Напомним, сервис помощи благотворительным организациям на сайте mos.ru был создан московским департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики и Общественной палатой Москвы. Чтобы сделать благотворительный взнос, нужно зарегистрироваться на портале mos.ru (если человек не был зарегистрирован на нем раньше) и зайти в раздел «Мои платежи». Далее нужно зайти в блок «Благотворительность», выбрать организацию, которой поступит помощь, и указать сумму пожертвования. В данный момент на портале зарегистрировано 30 благотворительных фондов.