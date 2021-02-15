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Москвичи пожертвовали более двух миллионов рублей через сервис на mos.ru

На портале жители города сами выбирают, какой программе или проекту они хотели бы оказать помощь
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичи пожертвовали более 2 млн рублей на благотворительные проекты

Москвичи пожертвовали более 2 млн рублей на благотворительные проекты

Более двух миллионов рублей москвичи смогли перечислить на благотворительные проекты через специальный сервис на портале mos.ru. Пользователи самостоятельно могут выбрать программу, которую они хотят поддержать, и сами определяют сумму, которую готовы перечислить на благие дела. Об этом рассказали в администрации сервиса.

«Москвичи жертвуют средства в помощь тяжелобольным детям, бездомным животным, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, гуманитарную помощь многодетным семьям, адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации - всего в сервисе представлено 30 программ. С момента начала работы благотворительного сервиса москвичи перечислили более 2 млн рублей в пользу программ фондов, зарегистрированных в сервисе. Жертвуя средства через благотворительный сервис, москвичи помогают проверенным надежным некоммерческим организациям с прозрачной отчетностью», - говорится в сообщении.

Отметим, что благодаря средствам горожан была оплачена реабилитация одного из подопечных фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». А фонд «Мелодия жизни» на собранные средства смог приобрести речевой аппарат для восьмилетнего мальчика.

Кроме того москвичи уже оказали помощь благотворительному фонду «Дом с маяком», фонду помощи бездомным животным «НИКА», фонду поддержки слепоглухих «Со-единение» и многим другим благотворительным организациям.

Добавим, что москвичи, которые решат перевести деньги на благотворительность, каждый квартал будут получать отчеты о том, на что пошли вырученные средства, кому удалось помочь. Также отчеты можно найти в личном кабинете благотворительных организаций на сайте «Душевная Москва».