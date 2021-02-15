Около 30 тысяч человек вышли убирать последствия снегопада в Подмосковье

В Подмосковье уборка дорог от снега завершится не позднее 18 февраля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Московской области продолжают устранять последствия сильного снегопада. Чтобы справиться с сугробами, на улицы было выведено больше рабочих и техники, чем обычно.

«В пик снегопада было задействовано на дорогах более 3,3 тысячи единиц техники и 5,3 тысячи рабочих», — цитирует министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика телеканал «360».

Глава регионального Минтранса добавил, что в минувшие выходные снег в регионе убирали 28 тысяч человек.

Согласно прогнозам Алексея Гержика полностью расчистить дороги, дворы и общественные территории от снега в Подмосковье удастся не позднее 18 февраля. Он отметил, что в первые сутки после прекращения метели в регионе необходимо расчистить дороги и тротуары, а потом еще пять дней отводится на то, чтобы вывезти снег, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».