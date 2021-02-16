Столичным компаниям помогут расширить географию поставок

Программа поможет компаниям расширить географию поставок, а также пополнить список экспортеров Фото: Shutterstock

Товары под маркой «Сделано в Москве» все чаще можно встретить в других странах. В скором времени за рубежом их станет ещё больше.

Центр «Моспром» разработал индивидуальную комплексную программу развития экспорта для предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва». Программа поможет компаниям расширить географию поставок, а также пополнить список экспортеров ОЭЗ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Около четверти резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» экспортируют свою продукцию более чем в 25 стран мира, - рассказал заместитель мэра. - За рубеж поставляют электронику, образовательное и досмотровое оборудование, композиты, оптические решения и другие товары. Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе, за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках».

По его словам, эксперты Центра также подготовят для резидентов аналитические обзоры потенциально интересных зарубежных рынков, которые включают в себя как подробный анализ определенной страны, так и анализ перспектив в конкретных отраслях.

Некоторые предприятия ОЭЗ «Технополис «Москва» уже сотрудничали с Центром «Моспром». К примеру, резидент столичной ОЭЗ - производитель литий-ионных аккумуляторов Ensol участвовал в организованном Центром коллективном стенде московских производителей на выставке в Китае. А производитель досмотрового оборудования «Диагностика-М» благодаря Центру примет участие в международной выставке в Париже.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, программа Центра «Моспром» также включает в себя курсы специалиста внешнеэкономической деятельности.

«Предприятия ОЭЗ «Технополис «Москва», желающие освоить или расширить международные рынки сбыта, смогут принять участие в «Курсах специалиста внешнеэкономической деятельности», - рассказал Александр Прохоров. - Они включают в себя шесть модулей, на которых эксперты расскажут о госрегулировании, организации экспортной стратегии, эффективном поиске партнеров, специфике документооборота и экспортном таможенном оформлении».

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Записаться на «Курсы специалиста ВЭД» и узнать подробную информацию можно на специальном сайте.

Обучение продлится до 23 марта.

СПРАВКА

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» состоит из пяти площадок общей площадью 223,3 гектаров. Одна - в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».

На сегодня в ОЭЗ размещается более 180 высокотехнологичных компаний.

Центр «Моспром» создан Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и занимается поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.