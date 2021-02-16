Момент взрыва на заправке в Москве попал на видео
Фото: Архив "КП"
Момент взрыва емкостей с топливом на автозаправочной станции попал на видео. ЧП произошло в Новой Москве.
Огонь вспыхнул в бытовках на улице Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген. Пламя перекинулось на резервуары с топливом, которые находились на территории АЗС.
Спустя несколько минут прогремел взрыв. Именно его записали камеры наружного видеонаблюдения.
В Главном Управлении МЧС по Москве подтвердили факт возгорания и отметили, что справиться с огнем удалось справиться.
Пламя распространилось на 50 квадратных метров. Чтобы никто из окружающих не пострадал, была проведена эвакуация в радиусе 500 метров.
Пока сведений о пострадавших не поступало, сообщает Пятый канал.
Предварительная проверка показала, что АСЗ работала незаконно. Это не первое возгорание на территории, два года назад здесь тоже произошел пожар.