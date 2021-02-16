Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии – Собянин

Сергей Собянин подвел итоги туристического сезона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристическая отрасль в Москве пережила удар пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник подвел итоги прошлого туристического сезона и признал, что индустрия гостеприимства в условиях ограничительным мер пострадала сильнее всего.

«В «предковидном» 2019 г. Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов. Наш город стал лауреатом самой престижной отраслевой премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». В 2020 г. мы вполне могли побить этот рекорд. В I квартале в городе успели побывать 5,5 млн гостей – на 12% больше, чем в январе-марте 2019 г. Но уже в апреле туристический поток стремительно упал», - заявил Сергей Собянин.

Мэр города добавил, что летнее улучшение эпидемиологической обстановки помогло немного оживить туристическую отрасль, но показатели все равно оставались крайне низкими.

Согласно официальной статистике, по итогам 2020 года в городе побывали 13,6 млн туристов – на 46% меньше, чем в 2019 году. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%.

При этом Сергей Собянин добавил, что даже несмотря на серьезное снижение туристического потока, индустрия гостеприимства принесла в столичный бюджет 77,7 млрд рублей.

«И, кстати, доходы «провального» 2020 г. в 2,5 раза превысили поступления от туризма в более или менее благополучном 2010 г. Так что инвестиции в развитие отрасли с лихвой окупились», - добавил градоначальник.

Итоги праздников 2021 года, по словам мэра, внушают оптимизм. Даже несмотря на ряд ограничительных мер, отсутствие традиционных новогодних фестивалей, в столицы все равно приехали 1,9 млн гостей. Загрузка отелей в эти дни увеличилась, в некоторых популярных недорогих гостиницах в центре города заполненность достигала 60%.

«Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу», - подвел итоги Сергей Собянин.