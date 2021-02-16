В Подольске малыш утонул во время купания, а мать заметила только через два часа Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла в Подольске. Во время купания утонул годовалый малыш, а мама только спустя два часа поняла, что ребенок погиб.

Все случилось 15 февраля. Женщина отправила сыновей купаться. Пока старший двухлетний мальчик играл в воде, мама усадила младшего на специальную пластмассовую горку. Расположив кроху в другой части ванной, мама вышла на пару минут.

Когда женщина вернулась в ванную комнату, оказалось, что ребенок лежит в воде. Вытащив кроху, мама отнесла его в кроватку и уложила спать.

Только через два часа в квартиру приехали врачи скорой помощи. Родительница набрала телефон неотложки и попросила прислать бригаду, так как ребенок стал подозрительно холодным.

Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Предположительно, он скончался из-за того, что наглотался воды.

Теперь в истории разбираются следователи. Как сообщили сайту mk.ru в прокуратуре Московской области, мать приехала в Россию из Киргизии. Сейчас она объясняет, как случилось несчастье.